Текст розповідь Чи доводилося тобі садити або спостерігати як садять дерева

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Кожний рік я зі своєю родиною допомогаю природі , ми на вулиці насаджуєм деревця клену оріху та інші ! Це так цікаво адже ти допомагаєш матусі - приносиш водицю з криниці , викопуєш ямку у причілку та починаєш садити нове покоління Дерев ! Ось так я зі своєю родиною саджаю деревця та озеленюю свою місцевість !