Какой портрет человека спрятан в интонации произведения Э.Грига "Танец Анитры" (Сюита "Пер Гюнт")?
Музыка
Какой портрет человека спрятан в интонации произведения Э.Грига "Танец Анитры" (Сюита "Пер Гюнт")?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анитра- дочь вождя арабских кочевников — бедуинов. Танец Анитры — музыкальный портрет, показывает дикую восточную красоту и изящество Анитрыи её характер — весёлый, шаловливый и непостоянный.
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