Ребят помогите пожалуйста: Белочка, зайчёнок и оленёнок сделали лодку грузоподъё??ностью 30 кг. Масса белочки состовляет 6% от массы зайчёнка, а масса зайчёнка равна 3/25 массы оленёнка.Могут ли они отправится в путешествие по ...

Математика

Ребят помогите пожалуйста: Белочка, зайчёнок и оленёнок сделали лодку грузоподъё??ностью 30 кг. Масса белочки состовляет 6% от массы зайчёнка, а масса зайчёнка равна 3/25 массы оленёнка.Могут ли они отправится в путешествие по реке на своей лодке, если масса белочки равна 180г? Помогите очень надо!

Автор: Гость