Ребят помогите пожалуйста: Белочка, зайчёнок и оленёнок сделали лодку грузоподъё??ностью 30 кг. Масса белочки состовляет 6% от массы зайчёнка, а масса зайчёнка равна 3/25 массы оленёнка.Могут ли они отправится в путешествие по ...
Математика
Ребят помогите пожалуйста: Белочка, зайчёнок и оленёнок сделали лодку грузоподъё??ностью 30 кг. Масса белочки состовляет 6% от массы зайчёнка, а масса зайчёнка равна 3/25 массы оленёнка.Могут ли они отправится в путешествие по реке на своей лодке, если масса белочки равна 180г? Помогите очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)180:6*100=3000(г)-масса зайчонка 2)3000:3*25=25000(г)-масса олененка 3)25000+3000+180=28180(г)-28(кг),180(г) Ответ: они могут отправиться в путешествие
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