Ребят в музыке НИКОГО помогите что такое гармония сюита фреска

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Гармония - когда чувствуешь себя счастливым. Гармония - когда люди мирно живут друг с другом. Гармония - когда люди добры друг к другу. Гармония - это течение жизни. Сюита - Одна из основных разновидностей многочастных циклических форм инструментальной музыки. Состоит из нескольких самостоятельных, обычно контрастирующих между собой частей, объединённых общим художественным замыслом. Фреска - Картина, написанная водяными красками по свежей, сырой штукатурке.