Сравните арктические и тропические воздушные массы. Какую погоду они несут?
География
Сравните арктические и тропические воздушные массы. Какую погоду они несут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктические воздушные массы несут засушливую и холодную погоду, а тропические- заслушливую и теплую погоду.
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