На шар,полностью погруженный в ртуть,действует архимедова сила 136 Н.Определите об??ём шара
Физика
На шар,полностью погруженный в ртуть,действует архимедова сила 136 Н.Определите об??ём шара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Fa=136 Н V- ? F=p*g*V V=F/p*g=136/1360*10=0,01 м3
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