Постройте треугольник по трем его сторонам. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо
Геометрия
Постройте треугольник по трем его сторонам. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуешь отрезок равный одной из сторон. Циркулем, радиусом второй стороны из точки начала отрезка основания рисуешь окружность. Циркулем, радиусом третьей стороны из токи конца основания рисуешь окружность. Точка пересечения окружностей будет третьей вершиной треугольника.
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