Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко?

Математика
Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно стоит теперь 0.20
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