Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко?
Математика
Молоко- 0.16 Повысили- на 25% Сколько теперь стоит молоко?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно стоит теперь 0.20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! УМОЛЯЮ!!! НУЖНО РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖЕТЕЛИ: 1)2,5а^6-2,5в^6 2)1,2а^6+1,2??^6 3)3а^8-3в^8
Английский язык
РЕБЗЯ ХЕЛП ПОМОГИ С ПЕРЕВОДОМ Природа этой страны богата и неповторима. Здесь со??редоточено множество национальных парков и заповедников, есть ж...