7+3*(-k-3*(k+5))=5*(7-2k)+k Прошу,помогите пожалуйста!От этого зависит четвертная оценка.
Алгебра
7+3*(-k-3*(k+5))=5*(7-2k)+k Прошу,помогите пожалуйста!От этого зависит четвертная оценка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+3(-k-3k-15)=35-10k+k 7-12k-45=35-9k -38-12k+9k=35 -3k=35+38 -3k=73 k= -24 1/3 (минус двадцать четыре целых одна третья)
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Летом бродит без дороги между сосен и берез,а зимой он спит в берлоге,от мороза прячет нос.ПОДЧЕРКНИ БУКВЫ ,написание которых ты можешь объяснить.