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Y=5x-3tg x в точке x0=п/4
Алгебра
Y=5x-3tg x в точке x0=п/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=5x-3tg x, y=5pí/4-3.1=5pí/4 - 3
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