Написать про друга помогите
Обществознание
Написать про друга помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хех, так и пиши про своего друга. Вспомни какую-нибудь интересную, желательно поучительную историю, и напиши ее. Ты про своих друзей, а не мы про своих. У каждого свою история. Если что, можешь просто придумать любую интересную историю
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