Написать про друга помогите

Гость: Гость:

Хех, так и пиши про своего друга. Вспомни какую-нибудь интересную, желательно поучительную историю, и напиши ее. Ты про своих друзей, а не мы про своих. У каждого свою история. Если что, можешь просто придумать любую интересную историю