Запиши глаголы в две группы по спряжения. Глаголы-исключения выделите! колоть,мо??оть, возненавидеть,обидеть,сеять,рассмотреть,клеить,удержать,записать,прокатиться,таять,услышать, вертеть,раскидывать,выслушать

Русский язык

Запиши глаголы в две группы по спряжения. Глаголы-исключения выделите! колоть,мо??оть, возненавидеть,обидеть,сеять,рассмотреть,клеить,удержать,записать,прокатиться,таять,услышать, вертеть,раскидывать,выслушать

Автор: Гость