Запиши глаголы в две группы по спряжения. Глаголы-исключения выделите! колоть,мо??оть, возненавидеть,обидеть,сеять,рассмотреть,клеить,удержать,записать,прокатиться,таять,услышать, вертеть,раскидывать,выслушать
Русский язык
Запиши глаголы в две группы по спряжения. Глаголы-исключения выделите! колоть,мо??оть, возненавидеть,обидеть,сеять,рассмотреть,клеить,удержать,записать,прокатиться,таять,услышать, вертеть,раскидывать,выслушать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спряжение: колоть,молоть,сеять,записать,таять,раскидывать,выслушать; 2 спряжение: возненавидеть (искл.),обидеть (искл.),рассмотреть (искл.),клеить,удержать (искл.),прокатиться,услышать (искл.),вертеть (искл.).
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