В каких поясах освещенности лежит Азия
Окружающий мир
В каких поясах освещенности лежит Азия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодный (или полярный) - считается от полюса до Северного полярного круга Северный умеренный - считается от Северного полярного круга до Северного тропика Тропический (или жаркий) - считается от Северного до Южного тропика
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