Помогите решить 2 номера! Даю 40
Алгебра
Помогите решить 2 номера! Даю 40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть m/n — это рациональное число, где m — целое, а n — натуральное, причём дробь m/n несократима. Тогда можем записать: m*m=23*n*n Видим, что m² кратно 23. Но так как 23 — простое число, то в разложении на простые множители числа m должно быть число 23, то есть m кратно 23. Значит, m = 23·k, где k — целое число. Перепишем: 23·k·23·k = 23·n·n 23·k² = n² Аналогично рассуждая получаем, что n кратно 23. Однако в таком случае дробь m/n сократима на число 23. Противоречие. Квадрат рационального числа не может быть равен 23, ч. т. д.
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