Что такое каналы и для каких целей их строят?
География
Что такое каналы и для каких целей их строят?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водный канал — искусственная водная артерия, предназначенная для сокращения водных маршрутов или для перенаправления потока воды.
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