Мышка убегая от кота пробежала 12 км со скоростью три метров в секунду сколько времени ушло на её спасения
Математика
Мышка убегая от кота пробежала 12 км со скоростью три метров в секунду сколько времени ушло на её спасения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 км = 12000 м 1 действие 12000:3= 4000 секунд
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