3 факта о носе прошу до 20:00

Математика
3 факта о носе прошу до 20:00
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обоняние ухо-горло-нос (связаны между собой) растет всю жизнь
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