Скласти 10 запитань до твору "Золлтий жук"

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-Каким душистым кустарником покрыт остров? -Какого жука поймал Вильям Легран -Что увидел Легран когда нарисовал жука -На чем легран нарисовал жука -Как звали друга Вильяма Леграна -Что расшифровал Вильям Легран -Клад какого пирата откапали ребята -Как называлось дерево, редом которого был нарыт клад -Сколько пятнышек было на спине жука