Скласти 10 запитань до твору "Золлтий жук"

Литература
Скласти 10 запитань до твору "Золлтий жук"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Каким душистым кустарником покрыт остров? -Какого жука поймал Вильям Легран -Что увидел Легран когда нарисовал жука -На чем легран нарисовал жука -Как звали друга Вильяма Леграна -Что расшифровал Вильям Легран -Клад какого пирата откапали ребята -Как называлось дерево, редом которого был нарыт клад -Сколько пятнышек было на спине жука
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