Скласти 5 речень шо ти допоманаєш мамі на англійській мові

Английский язык
Скласти 5 речень шо ти допоманаєш мамі на англійській мові
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I dopomogayu svoіy matusі on kuhnі.Mi time polyublyaemo provoditi hour per slab. Takozh I dopomagayu pribirati michi and kitchenware.
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