Скласти 5 речень шо ти допоманаєш мамі на англійській мові
Английский язык
Скласти 5 речень шо ти допоманаєш мамі на англійській мові
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I dopomogayu svoіy matusі on kuhnі.Mi time polyublyaemo provoditi hour per slab. Takozh I dopomagayu pribirati michi and kitchenware.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
ПЕРЕВОД на английский язык Помогите, пожалуйста. 1. В этом журнале есть нескольк?? интересных рассказов. 2. Много веков тому назад вокруг Сити ...