Составить одно предложения с этими словосочетаниями: пламя любви, цепи любви

Гость: Гость:

Пламя любви, вспыхнувшее тогда между ними, не погасло ни через пять, ни через десять, ни через двадцать лет. Она была скована цепями любви, заточив свой разум в золотую клетку. Цепи любви прочно сковывали их запястья, не давая оторваться друг от друга ни на минуту. Удачи!