Составить одно предложения с этими словосочетаниями: пламя любви, цепи любви
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Составить одно предложения с этими словосочетаниями: пламя любви, цепи любви
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пламя любви, вспыхнувшее тогда между ними, не погасло ни через пять, ни через десять, ни через двадцать лет. Она была скована цепями любви, заточив свой разум в золотую клетку. Цепи любви прочно сковывали их запястья, не давая оторваться друг от друга ни на минуту. Удачи!
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