Напишите дату, когда день и ночь равны, а после этого дня ночь становится длиннее и день короче 3 класс
Окружающий мир
Напишите дату, когда день и ночь равны, а после этого дня ночь становится длиннее и день короче 3 класс
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Гость:
22-23 сентября, 20-21 марта
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