Складіть речення ускладнене відокремленим означенням зі словом ллється
Українська мова
Складіть речення ускладнене відокремленим означенням зі словом ллється
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З кухлика ллє ться чиста й прозора вода
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