Сумма двоих сторон треугольника равняется 16 см,а угл между ними -120°.Найдите меньш??ю из этих сторон,если третия сторона треугольника равна 14 см. Помогите пожалуйста ❣ 9 класс
Математика
Сумма двоих сторон треугольника равняется 16 см,а угл между ними -120°.Найдите меньш??ю из этих сторон,если третия сторона треугольника равна 14 см. Помогите пожалуйста ❣ 9 класс
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