Сумма двоих сторон треугольника равняется 16 см,а угл между ними -120°.Найдите меньш??ю из этих сторон,если третия сторона треугольника равна 14 см. Помогите пожалуйста ❣ 9 класс

Математика

Сумма двоих сторон треугольника равняется 16 см,а угл между ними -120°.Найдите меньш??ю из этих сторон,если третия сторона треугольника равна 14 см. Помогите пожалуйста ❣ 9 класс

Автор: Гость