Выпишите 6 неологизмов и составьте с ними предложения

Русский язык
Выпишите 6 неологизмов и составьте с ними предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Вай-Фай 2) Контент 3) Интернет 4) Пранк  5) Спойлер 6) Тренд  Было очень печально когда отключили Вай - Фай . Контент сайта был заблокирован . В интернете можно найти много различной информации . Мы снимали очень веселый пранк . Идя по улице, мы увидели спойлер . По телевизору показывали тренды сезона .
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