20 б за легкое упрощение! Решить выделенное

Алгебра
20 б за легкое упрощение! Решить выделенное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик: а) д) а) 2 столбик: б) е) б) 3 столбик: в) ж) в) 4 столбик: г) з) г) В в,г - может быть неправильно..

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