Не большой рассказ об учители 1 класса

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Учительница первая моя Когда я первый раз пришёл в школу, в первый класс, меня встретила моя первая учительница – Екатерина Георгиевна Романова. Это первая учительница, которая ввела нас, первоклашек, во взрослую жизнь. Екатерина Георгиевна добрая и справедливая. На уроках она всё понятно объяснит, если что-то не получается, она всегда поможет и подскажет, успокоит. Благодаря нашей учительнице мы научились рассуждать, отстаивать своё мнение, писать сочинения, решать трудные задачки примеры. Каждый наш урок, будь то математика или история, русский язык или окружающий мир, труд или рисование по – своему интересен и увлекателен, там мы узнаем много нового. Екатерина Георгиевна не только добрая, но и весёлая, она часто смеётся вместе с нами над нашими каламбурами. А ещё часто с нашей учительницей мы ходили в библиотеки, ездили в разные увлекательные поездки. В моей дальнейшей жизни будет много разных учителей, но моя первая учительница навсегда останется в моей памяти. Мне бы хотелось, чтобы каждый учитель был чуть – чуть похож на мою первую учительницу.