Помогите пожалуйста √11(1) √12(1) √13(2) √14(2)
Алгебра
Помогите пожалуйста √11(1) √12(1) √13(2) √14(2)
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1) 6,63. 2) 3,46. 3) 7,21. 4). 7,48..
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