Помогите пожалуйста √11(1) √12(1) √13(2) √14(2)

Алгебра
Помогите пожалуйста √11(1) √12(1) √13(2) √14(2)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6,63. 2) 3,46. 3) 7,21. 4). 7,48..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
3.Поставь существительные в единственном числе. В первый столбик запиши слова с орфограммой : парная согласная, а во второй столбик-безударная глас...
Ответить
Литература
Составьте синквейн со словом шчасце(на беларускам).
Ответить
Математика
Израсходовали 8 килограммов муки 24 килограмм крупы Во сколько раз меньше израсходовали муки чем крупы Во сколько раз больше больше израходовали кр...
Ответить
Русский язык
Напишите 10 безударных гласных слов
Ответить
Алгебра
Х/3+(х+1)/4=2 Помогите пожалуйста ! Срочно!
Ответить