Составить предложения с причастным оборотом со словами: засеянный , потерянный,развешанный, нахмуренный, развеянный, приглушенный, связанный,обтесанный. пожалуйста помогите в голову ничего не лезет:(((
Русский язык
Составить предложения с причастным оборотом со словами: засеянный , потерянный,развешанный, нахмуренный, развеянный, приглушенный, связанный,обтесанный. пожалуйста помогите в голову ничего не лезет:(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я нашёл ключ, потерянный несколько дней назад. Мы пошли на огород, засеянный пшеницей. Мы взяли сняли гирлянды, развешенные по всему дому.
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