Напишите про любую страну и её символ 3-4 предложения
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Напишите про любую страну и её символ 3-4 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
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France is the European country. The capital of France is Paris. The population of France is about 66 million people. France is the country of fashion and love. The symbol of France is the Gallic rooster. The Gallic rooster means happiness and cheerfulness.
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