710278:91 помогите плиз зделай прикидку и сделай деление

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Прикидка - предварительная оценка, приблизительный расчёт. Прикидка результата действия. В математике - в тех случаях, когда не требуется знать точное значение числового выражения, его компоненты округляют и выполняют действия с их приближенными значениями. 710278:91=7.8052527472527