Какая помета дается в толковых словарях при диалектных словах 1)спец. 2)проф 3)ме??тн. 4)обл.

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Какая помета дается в толковых словарях при диалектных словах 1)спец. 2)проф 3)ме??тн. 4)обл.

Автор: Гость