Скласти и записати роздум на тему - як зробити своє життя цікавішим

Українська література
Скласти и записати роздум на тему - як зробити своє життя цікавішим
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над тим як зробити життя цикавишим я замислююсь щодня.Треба бути дуже доброю людиною,щоб життя счастливим було.Треба усим допомогати,слухатись батька та мати,добре вчитися.Але цього треба хотити.В мене дуже багато друзив,я их дуже люблю,вони в мене дужи гарни.И вони роблять мое життя цикавишим.Вчителя и бытьки мене доброму вчять,и я усим дуже вдячна.Без них не було б таким цикавим мое життя.Я б не змогла це сама зробити.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Запишите равнения реакций между углём и простыми веществами: кислород, литий, алю??иний, водород. Укажите окислитель и восстановитель.
Ответить
Русский язык
Какой падеж крепким настоем
Ответить
Английский язык
Are you a pupil ? Ari you a student ? Ari your mum and dad in Rome ? Ari they in Paris ? Ari you in London ?
Ответить
Математика
Разделить делимое и делитель 128000:54000 сначала 1000 потом 2 и на 8
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. Надо написать по 3 слова с приставками: бес-, (без-), не-, со-, при-.
Ответить