Скласти и записати роздум на тему - як зробити своє життя цікавішим
Українська література
Скласти и записати роздум на тему - як зробити своє життя цікавішим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над тим як зробити життя цикавишим я замислююсь щодня.Треба бути дуже доброю людиною,щоб життя счастливим було.Треба усим допомогати,слухатись батька та мати,добре вчитися.Але цього треба хотити.В мене дуже багато друзив,я их дуже люблю,вони в мене дужи гарни.И вони роблять мое життя цикавишим.Вчителя и бытьки мене доброму вчять,и я усим дуже вдячна.Без них не було б таким цикавим мое життя.Я б не змогла це сама зробити.
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