Скласти и записати роздум на тему - як зробити своє життя цікавішим

Гость: Гость:

Над тим як зробити життя цикавишим я замислююсь щодня.Треба бути дуже доброю людиною,щоб життя счастливим було.Треба усим допомогати,слухатись батька та мати,добре вчитися.Але цього треба хотити.В мене дуже багато друзив,я их дуже люблю,вони в мене дужи гарни.И вони роблять мое життя цикавишим.Вчителя и бытьки мене доброму вчять,и я усим дуже вдячна.Без них не було б таким цикавим мое життя.Я б не змогла це сама зробити.