Сколь дней. человек может не пить

Окружающий мир
Сколь дней. человек может не пить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максимум - 3 дня человек может пробыть без воды.
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