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Сколь дней. человек может не пить
Окружающий мир
Сколь дней. человек может не пить
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Гость:
Максимум - 3 дня человек может пробыть без воды.
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