Сколькими способами можно поставить знаки + между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 6 7,чтобы в сумме получилось 100?

Математика
Сколькими способами можно поставить знаки + между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 6 7,чтобы в сумме получилось 100?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я только один нашел 1 + 2 + 34 + 56 + 7 = 100
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