Сколькими способами можно поставить знаки + между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 6 7,чтобы в сумме получилось 100?
Математика
Сколькими способами можно поставить знаки + между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 6 7,чтобы в сумме получилось 100?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я только один нашел 1 + 2 + 34 + 56 + 7 = 100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Классе 20 парт длина крышки парты 110 сантиметров ширина 50 сантиметров сколько нужн?? краски чтобы покрасить крышки 1 квадратный метр потребуется ...