Сколькими способами можно поставить знаки + между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 6 7,чтобы в сумме получилось 100?

Математика

Сколькими способами можно поставить знаки + между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 6 7,чтобы в сумме получилось 100?

Автор: Гость