Сколько будет 23 плюс три

Русский язык
Сколько будет 23 плюс три
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Гость:
Будет 3.............................
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