Твір Як має чинити людина коли на шляху їй трапляються проблеми й перешкоди

Гость: Гость:

Іноді життя буває не легким. На шляху людини трапляються перешкоди . Але я вважаю, що це не привід зупинятися! Навпаки треба йти вперед та досягати своїх мрій . Коли трапляються перешкоди, потрібно їх обходити стороною Та йти по життю з усмішкою ! Я думаю, що перешкоди роблять нас сильнішими!