Твір Як має чинити людина коли на шляху їй трапляються проблеми й перешкоди

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Твір Як має чинити людина коли на шляху їй трапляються проблеми й перешкоди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Іноді життя буває не легким. На шляху людини трапляються перешкоди . Але я вважаю, що це не привід зупинятися! Навпаки треба йти вперед та досягати своїх мрій . Коли трапляються перешкоди, потрібно їх обходити стороною Та йти по життю з усмішкою ! Я думаю, що перешкоди роблять нас сильнішими!
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