Дано выражение x · 103=y· 10-1 , x и y позитивные рациональные числа . какое из чисел x или y больше и во сколько раз

Математика
Дано выражение x · 103=y· 10-1 , x и y позитивные рациональные числа . какое из чисел x или y больше и во сколько раз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется больше x.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Отметите эллементы сюжета в повести В дурном обществе.
Ответить
Русский язык
Сочинение по русскому языку 5-6 предложений про любой город и чтобы предложения бы??и связаны по смыслу и чтобы в каждом предложении было числительное
Ответить
Немецкий язык
СРОЧНО! РЕБЯТ, КТО В НЕМЕЦКОМ ШАРИТ!!! БУДУ ООООЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!
Ответить
Русский язык
Всегда на двух я берегах повис я стоя на ногах
Ответить
Математика
Примеры 822...В выражениях,где последним выполняют действие сложения,подчеркни вто??ое слагаем.ое......
Ответить