Дано выражение x · 103=y· 10-1 , x и y позитивные рациональные числа . какое из чисел x или y больше и во сколько раз
Математика
Дано выражение x · 103=y· 10-1 , x и y позитивные рациональные числа . какое из чисел x или y больше и во сколько раз
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