Сочинение по русскому языку 5-6 предложений про любой город и чтобы предложения бы??и связаны по смыслу и чтобы в каждом предложении было числительное
Русский язык
Сочинение по русскому языку 5-6 предложений про любой город и чтобы предложения бы??и связаны по смыслу и чтобы в каждом предложении было числительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нашему городу двести пятьдесят лет .миллион жителей живут мирно и спокойно.более десяти улиц носят имена героев войны.восемь больших фонтанов расположены на аллеях нашего города.две церкви украшают наш город.
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