Сочинение по русскому языку 5-6 предложений про любой город и чтобы предложения бы??и связаны по смыслу и чтобы в каждом предложении было числительное

Русский язык

Сочинение по русскому языку 5-6 предложений про любой город и чтобы предложения бы??и связаны по смыслу и чтобы в каждом предложении было числительное

Автор: Гость