На пасеке 86 больших и малых ульев,при чём больших ульев на 24 больше,чем малых.В бол??шом улье живёт семья из 120 пчёл,а в малом-из 85 пчёл.Сколько всего пчёл на пасеке?
Математика
На пасеке 86 больших и малых ульев,при чём больших ульев на 24 больше,чем малых.В бол??шом улье живёт семья из 120 пчёл,а в малом-из 85 пчёл.Сколько всего пчёл на пасеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так, сначала нужно найти кл- во улиев, а потом уже и кол-во пчел
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Русский язык
Русский язык
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