8 класс Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо ❤️

Алгебра
8 класс Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо ❤️
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це параметри?якщо так то треба виразити одну змінну через іншу
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