Помогите пожалуйста завтра сдавать!!!Вот задание:
Русский язык
Помогите пожалуйста завтра сдавать!!!Вот задание:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода замёрзла. Листья высохли и поникли. Источник иссякнул. Больной тихо кашлянул. Мы продрогли от холода.Мальчик вскрикнул. Дирижёр взмахнул палочкой. Злоумышленник проникнул в дом.Дети промокнули до нитки. Мы уже привыкнули к сложностям. Ветер стихнул. Туристы немного передохнули. Светильник погас.
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