Помогите пожалуйста завтра сдавать!!!Вот задание:

Гость: Гость:

Вода замёрзла. Листья высохли и поникли. Источник иссякнул. Больной тихо кашлянул. Мы продрогли от холода.Мальчик вскрикнул. Дирижёр взмахнул палочкой. Злоумышленник проникнул в дом.Дети промокнули до нитки. Мы уже привыкнули к сложностям. Ветер стихнул. Туристы немного передохнули. Светильник погас.