Из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь слова мужчине, в другом- о женщине. Приведите примеры подобных слов.
Русский язык
Из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь слова мужчине, в другом- о женщине. Приведите примеры подобных слов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот мужчина был красивым,умным,добрым. Эта женщина была доброй,красивой,умной.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 3 часа полета со скоростью 240 км/ч вертолет пролетел такое расстояние, какое пое??д может пройти за 12 ч. найти скорость движения поезда.