Из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь слова мужчине, в другом- о женщине. Приведите примеры подобных слов.

Русский язык
Из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь слова мужчине, в другом- о женщине. Приведите примеры подобных слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот мужчина был красивым,умным,добрым. Эта женщина была доброй,красивой,умной.
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