Из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь слова мужчине, в другом- о женщине. Приведите примеры подобных слов.

Русский язык

Из данных слов составьте по два предложения, в одном из которых речь слова мужчине, в другом- о женщине. Приведите примеры подобных слов.

Автор: Гость