Помогите решить 204т 217кг+46т 486кг=
Математика
Помогите решить 204т 217кг+46т 486кг=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1тонна=1000кг 204тонны=204000кг/46тонн=46000кг 204000+217+46000+486=250703кг или 250,703 кг
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