Сколько будет 55×10см^з

Математика
Сколько будет 55×10см^з
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55×10см^з = 550 ?
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