Сколько четырехместных лодок понадобится чтобы перевести одновременно 18 человек
Математика
Сколько четырехместных лодок понадобится чтобы перевести одновременно 18 человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 лотки будут полностью заполнены людьми и в одной будет 2 человека всего 5 лодок
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