В классной библиотеке было 39 книг для внеклассного чтения.за несколько дней количество книг увеличилось на одну треть .сколько книг стало в классной библиотеке?
Математика
В классной библиотеке было 39 книг для внеклассного чтения.за несколько дней количество книг увеличилось на одну треть .сколько книг стало в классной библиотеке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим на сколько увеличилось кол-во книг 39*1/3=39:3=13 (к) Вычислим сколько стало книг 39+13=52 (к) Ответ:52 книги стало в классной библиотеке.
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