В классной библиотеке было 39 книг для внеклассного чтения.за несколько дней количество книг увеличилось на одну треть .сколько книг стало в классной библиотеке?

Математика

В классной библиотеке было 39 книг для внеклассного чтения.за несколько дней количество книг увеличилось на одну треть .сколько книг стало в классной библиотеке?

Автор: Гость