Выполните действие 1) 20 7/18 - ( 15 5/6 - 9 25/27 ) 2) ( 36 2/3 + 3 1/8) - ( 18 - 10 5/9)

Гость: Гость:

Это очень просто 1) 20 7/18 - ( 15 5/6 - 9 25/27 ) а) 15 5/6 - 9 25/27=5 49/54 б) 20 7/18 -5 49/54=15 14/27 2) ( 36 2/3 + 3 1/8) - ( 18 - 10 5/9) а) 18 - 10 5/9= 7 4/9 б) 36 2/3 + 3 1/8=39 19/24 в)39 19/24-7 4/9=32 25/72 По-моему, да к так