Помогите решить пожал.номер 5 .....

Гость: Гость:

1) Чтобы узнать, во сколько раз 15 больше 5, нужно 15 разделить на 5 = в 3 раза 2) Чтобы узнать,на сколько 15 больше 5, нужно из 15 вычесть 5 = на 10 3) Чтобы узнать, на сколько 5 меньше 15, нужно из 15 вычесть 5 = на 10 4) Чтобы узнать, во сколько раз 5 меньше 15, нужно 15 разделить на 5 = в 3 раза