Процесс выполнения физических упражнений с целью повышения качества соревновательной деятельности принято называть

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Процесс выполнения физических упражнений с целью повышения качества соревновательной деятельности принято называть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно это тренировка
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