Какие стихотворные строки афинский поэт Эсхил посвятил Саламинской битве.

История
Какие стихотворные строки афинский поэт Эсхил посвятил Саламинской битве.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Убивать, убивать, убивать, пришло время убивать, дай мне тебя убить ...убить, дай мне взорвать тебя. Я хочу убить тебя, взорвать тебя ...взорвать тебя.                                                                               2)В заливе воют трубы Марафона,  И челюстями брат, уже безрукий,  За скользкую хватается корму.  Нам суждена победа в дивной сече…
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