Гость: Гость:

1)Убивать, убивать, убивать, пришло время убивать, дай мне тебя убить ...убить, дай мне взорвать тебя. Я хочу убить тебя, взорвать тебя ...взорвать тебя. 2)В заливе воют трубы Марафона, И челюстями брат, уже безрукий, За скользкую хватается корму. Нам суждена победа в дивной сече…